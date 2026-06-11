6月11日、名古屋能楽堂で開かれた、アジア大会100日前のセレモニー。愛知県豊橋市出身で、大会公式アンバサダーの松平健さんが登場しました。 【写真を見る】アジア大会まであと100日！聖火トーチやメダルお披露目 デザインのこだわりは？ JR東海道線ではラッピング列車も （公式アンバサダー 松平健さん）「だんだんワクワクしてまいりました。愛知・名古屋の皆さんの応援で、この大会を盛り上げてい