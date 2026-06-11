飲酒運転の事故で娘を亡くした防府市の女性が子どもたちに命の大切さ、人とのつながりについて講演しました。防府市の富海小学校中学校で行われ、児童生徒およそ70人が参加したいのちの授業。講師を務めたのは市内に住む京井和子さんです。京井さんは2000年7月、防府市の自宅前で当時4歳だった娘を飲酒運転の事故で亡くしました。当時は悲しみや怒りを相談できる人がいなかったといいます。そんなとき同じ交通事故で家族を亡くした