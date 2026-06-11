中国電力が上関町で建設を計画している使用済み核燃料の中間貯蔵施設について。環境へ与える影響などの調査を求めて住民団体から出されていた請願について上関町議会は11日、不採択としました。請願は住民団体「上関の自然を守る会」から出されていたものです。請願では中間貯蔵施設について、科学的で透明性のある環境影響調査を実施し、研究機関の評価や住民の意見を踏まえた上で計画の撤回や見直しを含む検討をすべきと議会から