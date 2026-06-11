『いま動こう、みんなで防災プロジェクト』。今回取り上げるのは「みんなの防災倉庫」です。県内で初めて学校に設置されました。「みんなの防災倉庫」は、中に入っている防災用品を災害時に誰でも利用できる倉庫です。これまでも広島市内の駐車場や、廿日市市の公園などに設置されてきました。■広島テレビ塚原 美緒 気象予報士・防災士「今回みんなの防災倉庫が置かれたのがこちら、学校なんです。」約1800人の生徒が通う