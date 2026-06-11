12月に開催される第57回目防府読売マラソンの主催者会議が11日、防府市で開かれました。会議には山口陸上競技協会の衛藤憲生会長や防府市陸上競技協会の伊藤国光会長らおよそ30人が出席しました。ことしの防府読売マラソンは12月6日 10時40分 号砲。2025年と同様、男子も女子も再来年のロサンゼルスオリンピック代表選考レース、MGC への出場権をかけたレースとなります。会議ではこれまでの防府駅の北側を走るコ}