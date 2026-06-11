県立西条農業高校が労働者派遣法に違反したとして、労働局から行政指導を受けたことが分かりました。学校が直接業務の指示を出せない請負契約を結び、農場の管理業務を業者に委託していたにもかかわらず、牛のエサの量などを直接指示していたということです。【2026年6月11日 放送】