梅雨の本格化を前に宇部・山陽小野田・美祢の3つの警察署が合同で大雨や水難事故を想定した救助訓練を行いました。宇部市のアクトビレッジおので行われた救助訓練には、若手警察官を中心に機動隊員などおよそ60人が参加しました。訓練の様子「助けてー」「肩にかけてくださーいひっぱりますね大丈夫ですかもうすぐですよ！」訓練は増水した川で男性が溺れているとの想定で行われました。素早くボートに乗り込ん