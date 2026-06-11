◇プロ野球セ・パ交流戦 オリックス-ヤクルト(11日、京セラドーム)ヤクルトの下川隼佑投手が5回途中で降板しました。今季初の先発登板となった育成出身・2年目の下川投手は初回を3者凡退、2回は先頭にヒットを許しさらにエラーでノーアウト2塁とされましたが、アンダースローを武器に後続を抑え無失点でしのぎます。しかし5回、1アウトからフォアボールを与えると連続ヒットで満塁のピンチ、ここで若月健矢選手にライトへタイムリ