後を絶たない闇バイト事件。「標的情報」に「殺しの依頼」。その闇を深く知る人物を取材しました。【写真を見る】「殺し屋が家に来た」標的となった男性を取材闇バイトの「標的情報」 どこから漏れる？井上貴博キャスター：実は私たちの生活に近いところにある「闇バイト」。アプリケーションの中では、実際にどのようなやり取りが行われているのでしょう。【「標的情報」に関する実際のチャット画面】（抜粋）●江東区叩き事