俳優の長濱ねるが１１日、都内で行われた主演する映画「ラブ≠コメディ」（ラブノットコメディ＝７月３日公開）の完成披露試写会に主演の中島健人、板谷由夏らと登壇した。長濱は背面ざっくりの白ドレスで、圧巻の透明感。登場すると拍手の中、階段では中島に手を取ってもらいステージに上がった。中島とは映画初共演となる。物語は、３０歳を迎え重厚なドラマで評価されたいという思いを抱える神崎（中島）と、長濱が演じる