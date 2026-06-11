「ソフトバンク−阪神」（１１日、ペイペイドーム）阪神の熊谷敬宥内野手が絶妙なセーフティバントを決めた。１点ビハインドの五回１死二塁。熊谷は一塁へ自分も生きようとするバントを試みた。これが一塁線へ転がり、投手のスチュワートと捕手の海野は一塁は間に合わないと見て、ラインを切れるのを待った。ただ、これがギリギリ一塁線上にとどまり、１死一、三塁と好機は拡大した。投手のスチュワートはファウルだとアピ