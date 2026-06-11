全日本空輸（全日空、ANA）と日本航空（日航、JAL）の航空機＝4月、羽田空港全日本空輸と日本航空が国際線で課す燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）の7、8月発券分が、北米・欧州行きで片道6万5千円前後となることが11日、分かった。5、6月は5万6千円だったがさらに引き上げ、過去最高を更新する。中東情勢の悪化で、航空機の燃料価格の高騰が続いているため。往復で13万円前後となり、夏休み期間の旅行需要への影響が懸念