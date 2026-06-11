11日午前8時40分ごろ、長野市松代町西条の長野県警察本部の機動隊車庫で、洞沢理巡査（33）がトラックを駐車するためにバックさせていたところ、誘導していた駒込太晟巡査（27）が車体後部とタイヤの棚に挟まれた。駒込巡査は病院に運ばれたが約6時間後、死亡が確認された。阿部文彦県警本部長は「公務中に将来のある警察職員を失ったことは痛恨の極み」とのコメントを出した。県警は事故原因を調べている。