高市早苗首相は11日の中東情勢に関する関係閣僚会議で、15日からフランスで開かれる先進7カ国首脳会議（G7サミット）において、石油の自由な貿易の確保や、備蓄強化支援などエネルギー安全保障に関する3原則を提唱する意向を表明した。中東情勢が緊迫化する中、G7で認識を共有し、エネルギーの安定供給につなげたい考えだ。首相は「中東情勢で最も影響を受けているアジアの代表として、原油市場の安定に向けてG7が主導すべき取