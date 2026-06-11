「楽天−巨人」（１１日、楽天モバイル最強パーク）巨人の右翼・佐々木が四回、１イニングで２度も打球の行方を見失った。一度目はこの回先頭の平良の打席。カウント１−１からの３球目を打った打球が右翼線方向に上がったが、佐々木は行方が分からず両手を広げるポーズ。ボールは右翼ファウルゾーンのスタンドに落ちた。その後、平良が内野安打で出塁すると、続く黒川が初球を引っ張った打球が再び右翼方向へ飛んだ。佐々