元ボクシング世界王者でタレントのガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが2日、76歳で亡くなった。ガッツさんをドラマ「北の国から」で俳優として起用した脚本家で演出家、倉本聰氏（91）が11日、富良野GROUPのXに思いをつづった。「ガッツ石松さんを見ろ。北の国からに出演した時、セリフが棒読みでどうしようかなと思ったよ。だけど、本人はすごく一生懸命に取り組んだ。すると、いつしかぶっきらぼうな、棒読みだっ