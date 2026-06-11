元プロボクシングＷＢＣ世界ライト級王者のガッツ石松さん＝本名・鈴木有二＝が２日に死去したことが１１日、分かった。７６歳だった。ボクサー、タレント、俳優とマルチな活躍をしてきたガッツさんの決まり文句が「ＯＫ牧場」。その誕生までの秘話を明かした２００９年のインタビューの一部を再録する。＊＊＊「ＯＫ牧場」というおれの決まり文句は映画「カンバック」（１９９０年）を撮ってる時、思わず口走って