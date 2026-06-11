◆ファーム・リーグ巨人４―１西武（１１日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人２軍は西武に４―１で勝利し、カード勝ち越し。３７勝２４敗１分で貯金１３となった。先発の育成・園田純規投手（２０）が７回４安打１失点の好投で４勝目。８回はエルビス・ルシアーノ投手（２６）、９回は平内龍太投手が無失点に抑えた。平内は５セーブ目。打線は初回に岡田悠希外野手（２６）の右前適時打で先制。１―１の５回には無死一