◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―広島（１１日・ベルーナドーム）広島のターノックは５回途中で降板した。先制点をもらった直後の４回に四死球からピンチを招き、小島に逆転の２点打。さらに５回にも３点目を許すと、なおも２死一、二塁で小島を迎えたところでマウンドを降りた。背中を痛めて離脱していた新助っ人は、５月２日以来の１軍のマウンド。初回に１５９キロを投じるなど３回までは西武打線を１安打に封じて