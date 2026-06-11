吉本新喜劇座員の松浦真也と森田まりこが１１日、都内で行われたヤンシー＆マリコンヌ「ぷるるん音頭」発表披露会見に出席した。ギターを奏でるヤンシー（松浦）とダンスやモノマネを得意とするマリコンヌ（森田）による音ネタユニット。今や吉本新喜劇の顔となっているが、松浦は「今だにグーグルで調べると、『ヤンシー＆マリコンヌ結婚』『離婚』と出てきますが、答えは『ＮＯ』です」と恋人関係を否定した。「ぷるるん―