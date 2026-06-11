お笑い芸人で漫画家の矢部太郎とお笑いコンビ「ガリットチュウ」福島善成が１１日、都内で行われた「第３０回手塚治虫文化賞記念トークイベント」に出席した。トークイベントは「素顔の手塚治虫」というテーマで進行。生前、手塚はクモが苦手だったという話からそれぞれの苦手なものという話題に。同賞の選考委員を務めた矢部は「僕は酸っぱいものが苦手です」と明かした。人よりも酸っぱいものの反応が強く出てしまうようで、