女優の奈緒が１１日、都内で主演映画「死ねばいいのに」（金井純一監督、７月３日公開）の完成披露舞台あいさつに登場した。京極夏彦氏の同名小説を実写映画化。殺された女性・鹿島亜佐美（伊東蒼）のことを知るため、謎の女性・渡来映子（奈緒）が彼女の関係者たちを訪ね歩く。証言を集めるうちに、亜佐美の知られざる素顔と殺人事件の真相が少しずつ明らかになっていくミステリー作となっている。作品の内容にちなみ、「こ