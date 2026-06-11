２日に肺炎のため７６歳で死去した元プロボクシングＷＢＣ世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんを悼み、ガッツさんとフジテレビ系ドラマシリーズ「北の国から」で共演した俳優の岩城滉一がコメントを寄せた。ガッツさんは「北の国から」で、田中邦衛さん演じる五郎の同級生で、岩城演じる北村草太が通っているボクシングジムの会長役を演じていた。【岩城滉一コメント】ガッツさんとは「北の国から」