【モデルプレス＝2026/06/11】元子役で女優の石井萌々果が6月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。嵐に感謝のメッセージを送った。【写真】「マイガール」相葉雅紀の娘役「すっかり大人」と話題の近影◆「マイガール」出演の石井萌々果、嵐に感謝のメッセージ2026年5月31日、東京ドームにて行われたラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演をもって、約26年半の活動に幕を下ろした嵐。これを受け、石井は「