元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄さん（30）が2026年6月11日にXを更新し、ダイレクトメッセージ（DM）での個人情報の送信を控えるよう呼びかけ、SNS上で大きな話題になっている。「誰だよ突撃してるのw」「おもろ過ぎるやろw」森さんを巡っては、6月9日に登壇したイベントでの内容が注目を集めていた。複数の記事によれば、ABEMA婚活リアリティーショー「時計じかけのマリッジ」の合同取材会に登壇した際、結婚相手の理