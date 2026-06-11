鹿児島ユナイテッドFCで指揮を執る村主博正監督。今年8月からの新しいシーズンも続投することが発表されました。 今年、ユナイテッドFCの監督に就任した村主監督は、静岡県出身の49歳。Jリーグのシーズン移行にともなう特別大会「J2・J3百年構想リーグ」でハードワークを武器に勝利を重ね、チームをJ3勢最高位の5位に導きました。 村主監督はクラブを通して「J3優勝、J2昇格を達成