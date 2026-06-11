欧州株堅調、ナスダック先物１％超高、原油反落など好感 東京時間19:28現在 英ＦＴＳＥ100 10345.13（+90.32+0.88%） 独ＤＡＸ24261.95（+66.64+0.28%） 仏ＣＡＣ40 8230.09（+68.26+0.83%） スイスＳＭＩ 13558.22（+94.89+0.71%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:28現在 ダウ平均先物JUN 26月限50352.00（+362.00+0.72%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月