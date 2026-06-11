トルコ中銀は政策金利据え置き予想＝ロンドン為替 トルコ中銀政策金利（6月）20:00 予想37.0%前回37.0% 日本時間午後8時にトルコ中銀が政策金利を発表する。市場予想は37.0％と、前回からの据え置きが見込まれている。トルコでは高インフレが長期化する中、中銀がこれまで引き締めを継続してきたが、現在は足元の物価動向を見極める「据え置きフェーズ」に入っている。見どころとしては、政策金利そのものよ