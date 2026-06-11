秋田朝日放送 特集は初夏の白神山地を訪ねます。 地元・藤里町出身の登山ガイド・斎藤栄作美さん（７６）の案内で、神下芽衣アナウンサーが岳岱を歩き、白神の自然や人と自然のかかわりについて学びます。 動画ニュースをご覧ください