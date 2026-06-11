（左から）ティアゴ・アルマダ、ロドリゴ・デ・パウル、リオネル・メッシ PHOTO:Getty Images 4年に1度開催されるサッカーの祭典、ワールドカップ（W杯）2026北中米大会が6月11日（日本時間12日）、メキシコシティで行われるA組のメキシコ対南アフリカ戦で開幕する。 日本代表を含めた48チームが約1か月半の熱戦を展開する。7月19日（日本時間20日）の決勝で頂点に立つのはどのチームか。 今大会は