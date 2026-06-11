きっかけは、子どもたちの“やりたい”という声でした。大豆の栽培や活用方法を学ぼうと、南佐久郡佐久穂町の児童が11日、学校の畑に種をまきました。「お豆入れて」児童が埋めているのは、2粒の小さな大豆。佐久穂小学校の2年生67人は今年度、生活科の授業で大豆の栽培に挑戦です。きっかけは、子どもたちの声。この小学校では毎年、大豆を栽培していますが、今年は2年生が「自分たちで育てたい」と提案しました。「ここもうちょ