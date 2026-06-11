10日、大阪の地下街で女性が刺された事件で、逃げている男2人は女性の知人とみられることがわかりました。現場近くの防犯カメラの映像。異変に気がついた従業員が店の外へ出て行くと…「いま、犯人逃げました」事件が発生したのは、大阪市のJR天王寺駅近くの地下街「あべちか」です。警察によりますと、20代の外国人の女性がトイレから出てきたところ、突然、胸を刃物のようなもので刺され、バッグを奪われたということです。女性