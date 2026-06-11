◇第14回九州女子シニアゴルフ（2026年6月11日福岡県飯塚市茜ゴルフクラブ＝5880ヤード、パー72）満50歳以上（12月31日現在）のアマチュア女子188人が参加し、18ホール競技で争われ、福岡市の高田雅野（56）が3バーディー、5ボギーの2オーバー、74で初タイトルを手にした。インから出た高田は「一昨日（9日）の九州女子ミッドアマはパットが不調で85（29位）も叩いた。悔しくてこの大会に懸けた。今日は堀琴音プロのパッ