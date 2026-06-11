歌手で俳優の中島健人が11日、都内で行われた主演映画『ラブ≠コメディ』（7月3日公開）完成披露試写会に共演の光石研と登壇した。【全身ショット】脚長い…！さすがのスタイルでセットアップを着こなす中島健人登壇前には長濱ねる、板谷由夏、今野大輝（B＆ZAI）、光石、紙谷楓監督らと円陣を組み、チームワークはばっちり。光石は「だいすきな映画になっちゃった」と笑顔をみせ、円陣にも「ジーンと泣きそうになっちゃった。