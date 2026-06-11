テレビ朝日系「まいにち大喜利＆賞レース」が１０日に放送され、アルコ＆ピース・平子祐希、酒井健太がＭＣを務めた。この日は「神速４９秒注釈テロップネタ選手権」を進行した。ニッポンの社長・ケツ、辻皓平は、ラーメン店主を演じるケツが妻から鬼詰めされるネタを披露したが、突如現れた妻役の女性の姿に、平子は「どなただろう？」と苦笑。酒井も「あれ？誰？誰？」と首をひねった。テロップで「※本当の妻です」の注