バドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダルの志田千陽（29）が11日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し反響を呼んでいる。志田は時差投稿としたうえで「冬の最後の思い出に平野美宇ちゃんとサンリオピューロランドに遊びに行かせていただきました」と報告。卓球女子で東京、パリ五輪代表の平野美宇との仲むつまじい2ショットなどを複数枚投稿した。「初めてのピューロランドだったのですが全部が可愛くて