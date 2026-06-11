11日の参議院文教科学委員会で、立憲民主党の勝部賢志議員が、女子高校生ら2人が亡くなった辺野古沖転覆事故を受けた政府の対応について、松本洋平文科大臣らを激しく追及した。文部科学省が学校側の教育活動を「政治的活動」として教育基本法違反の是正判断を下したことをめぐり議論が白熱、審議が一時ストップする事態となった。【映像】国会ストップの瞬間（実際の様子）勝部氏はまず、同志社国際高等学校の研修旅行におけ