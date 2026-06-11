日本オリンピック委員会（JOC）は11日、東京都内で理事会を開催。直後のブリーフィングで太田雄貴専務理事は、開幕まで100日となったアジア大会 愛知・名古屋について「日本で有観客でできるアジア大会なので最高の大会にしていきたい」とコメントした。【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新アジア大会は、4年に一度行われるアジア最大のスポーツの祭典。45の国と地域が