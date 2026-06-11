11日の参議院総務委員会における郵政法改正などについての議論において、各議員が質問の冒頭、郵便や郵便局にまつわる自身の経歴や個人的なエピソードを次々と披露する場面があった。【映像】7人？の「郵便アベンジャーズ」が挨拶で「かました」瞬間（実際の様子）立憲民主党の小沢雅仁議員は、自身が過去に郵便局で働いていた経歴を明かした。小沢議員は、郵便局の窓口で切手を売ったり書き留めを受けたりするなど、配達以外