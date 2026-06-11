中島健人（32）が11日、都内で主演映画「ラブ≠コメディ」（紙谷楓監督、7月3日公開、読み：ラブノットコメディ）の完成披露試写会に登壇した。仕事に情熱を燃やす人たちの姿を描く。数々のラブコメ作品で主演を務めるも、30歳を目前に重厚なドラマでの評価を求める人気俳優の主人公・神崎麗司を演じた。キャリアに悩む中でまたもや王道ラブコメのオファーが届き、反発する麗司だが、相手役のアイドル南風美里（長濱ねる）と出会っ