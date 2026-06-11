【comic Killa Vol.39】 6月11日発売 価格：660円 【拡大画像へ】 テラーノベルは、マンガ「好みの彼に弱みを握られていますっ！」を6月11日発売の「comic Killa Vol.39」にて連載開始した。 本作は小説共有プラットフォーム「テラーノベル」発の小説のコミカライズ版。原作を鷹槻れん氏、漫画を酒缶氏がそれぞれ担当している。誰にもいえないコンプレック