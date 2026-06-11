世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。6月9日（火）に放送された同番組には、前回から引き続き久保田かずのぶ（とろサーモン）がゲスト出演した。吉本芸人が、メディアで“年間ステージ数”を紹介することにひっかかっているという久保田。「テレビでいちいち言うなよ！公共の電波使って！」と声を大にして主張し…。【映像】