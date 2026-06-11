【原作ウェブトゥーン「喧嘩独学」キャンペーン】 【拡大画像へ】 LINE Digital Frontierは、オリジナルウェブトゥーン作品「喧嘩独学」を実写化したNetflixシリーズ「喧嘩独学」の世界独占配信開始を記念して、電子コミックサービス「LINEマンガ」において、複数のキャンペーンを開催する。 □Netflixシリーズ「喧嘩独学」のページ 【喧嘩独学】 【「