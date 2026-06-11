フライブルク(ドイツ1部)は11日、アンデルレヒト(ベルギー1部)から日本代表FW後藤啓介(21)が完全移籍加入することを発表した。後藤は高校3年時にジュビロ磐田U-18からトップチームへ昇格し、プロ1年目の2023年11月にアンデルレヒトへ期限付き移籍。セカンドチームが主戦場となるなかで24年12月に完全移籍に切り替えた。25-26シーズンは国内のシントトロイデンへ期限付き移籍すると、レギュラーシーズン28試合10得点1アシスト