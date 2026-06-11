水戸ホーリーホックは11日、DF板倉健太(23)と来季の契約を更新したと発表した。板倉はプロ2年目の今季、J1百年構想リーグ全試合に出場した。クラブを通じて「自分自身としても、水戸ホーリーホックとしても初めてのJ1の舞台で、とても苦しいシーズンとなりました。しかし、この半年間はとても意味のある時間だったと感じています。通用した部分、通用しなかった部分が明確になり、個人としてもクラブとしてもさらに強くなれる