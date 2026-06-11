○大豊建 [東証Ｓ] 発行済み株式数の3.37％にあたる300万株の自社株を消却する。消却予定日は6月23日。 ○トーエル [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.34％にあたる44万株(金額で3億7400万円)を上限に、6月12日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○ＴＫＰ [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の5.23％にあたる200万株(金額で35億円)を上限に自社株買いを実施す