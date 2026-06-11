―日本政府も国家戦略分野として注力、中小型関連株に投資妙味が高まる― 「量子コンピューター」に対する人気が再燃している。米政府は5月に関連企業に大型出資する方針を明らかにした。日本では高市早苗政権が掲げる戦略17分野に「量子」を含めるなど、量子コンピューターは国家戦略分野としての色彩を一段と濃くしている。桁違いのパフォーマンスを上げ計算に伴う消費電力の削減