対馬市で漁船1隻を盗んだとして警察は、元市議会議員の男を窃盗の疑いで逮捕しました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、元対馬市議会議員で水産会社経営の大部 初幸 容疑者(77)です。 警察によりますと大部容疑者は、6月4日午後6時頃～5日午後6時頃までの間に対馬市美津島町の入り江で、50代の会社経営の男性が所有する時価500万円相当の漁船1隻を盗んだ疑いが持たれています。 漁船はもともと大部容疑者のも