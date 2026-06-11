鹿児島市議会の6月定例会が、11日開会し、修学旅行を除く市内の宿泊者に1泊200円の宿泊税を課す条例案が提案されました。11日、開かれた鹿児島市議会の6月定例会には、約11億9600万円の一般会計補正予算案や宿泊税条例案など、議案25件が一括上程されました。宿泊税は修学旅行の児童生徒と引率者を除く市内の宿泊施設の客に1泊200円を課すものです。導入した場合、年間約8億円の税収が見込まれるということです。（鹿児島市