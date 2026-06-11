リサイクルショップでブランドバックなどを窃盗か。「トクリュウ」の指示役とみられる男など3人を逮捕です。 窃盗などの疑いで逮捕されたのは住居不定・無職の亀井柊斗容疑者（21）ら3人です。 警察によりますと亀井容疑者らは5月29日、堺市北区のリサイクルショップに侵入し、ブランドバックや高級腕時計など計23点、約184万円相当を盗んだ疑いが持たれています。 警察は3人の認否を明らかにしていませんが、亀井容疑